منخفض جوي يؤثر على فلسطين وأمطار متوقعة الأيام القادمة

وطن: كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء الثلاثاء، عن تطورات الحالة الجوية في طقس فلسطين الأيام المقبلة، في ظل الأنباء عن وجود انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وسقوط للأمطار في معظم المناطق.

وأفاد العلامي، بأنه من المتوقع أن تتأثر المنطقة نهاية هذا الأسبوع بامتداد لمنخفض جوي يتمركز قرب الأراضي التركية، أو منطقة جنوب شرق أوروبا بشكل عام.

وأوضح، أن هذا الامتداد النصف جوي، سيؤثر على فلسطين على شكل كتلة هوائية خريفية لطيفة تعمل على انخفاض ملموس على درجات الحرارة، خصوصًا بالمناطق الجبلية، خلال نهاية الأسبوع، وتحديداً ما بين يومي الخميس والجمعة.

وحول المناطق الساحلية، قال العلامي في حديث لوكالة سوا، إنه لن يكون فيها انخفاض كثير في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنها ستبقى اجمالاً ما بين منتصف ونهاية العشرينيات.

وتابع: "ولكن بالمناطق المرتفعة مثل الخليل، و القدس ، و رام الله ، و بيت لحم وغيرها ستصل درجات الحرارة إلى بداية العشرينيات ما بين 22- 23 درجة مئوية خاصةً يوم الجمعة، ستكون الأجواء معتدلة بشكل كبير، أما ليلاً فستكون الأجواء بادرة بشكل واضح حيث ستصل الحرارة إلى 16 درجة مئوية".

ونوه العلامي إلى أن هذا الانخفاض على درجات الحرارة في طقس فلسطين، سيؤثر على المناطق كافة ولكن بتفاوت، موضحًا أن المناطق الساحلية مثل قطاع غزة ، لن يكون فيها الانخفاض بحجم ما سيكون بالمناطق المرتفعة والمنخفضة.

تساقط للأمطار في فلسطين

وبخصوص سقوط الأمطار، بيّن العلامي، أنه سيكون هناك ظهور للغيوم على ارتفاعات مختلفة، وربما أيضاً هناك فرصة جيدة لهطول زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصةً بين مساء الخميس وخلال نهار يوم الجمعة.

وأفاد: "هذه الفترة مناسبة وملائمة لتساقط الأمطار فوق عدة مناطق ربما تشمل لأول مرة مناطق واسعة من الوطن منذ عدة شهور، أي منذ انتهاء موسم المطر الأخير، هذه أفضل فرصة لهطول الأمطار مجدداً على البلاد".

وأشار العلامي، إلى أنه وحسب الخرائط الجوية حتى الآن، فإن تساقط الأمطار ستشمل عدة مناطق من شمال ووسط وجنوب فلسطين، وخاصة بين مناطق شمال فلسطين المحتلة، وحتى قطاع غزة، وخاصةً شمالها، وكذلك في شمال ووسط الضفة الغربية وأجزاء من جنوبها.

ولفت إلى أن فرص الأمطار هذه هي الأكثر اتساعاً وشمولية منذ انتهاء الموسم الأخير، منوهًا إلى أنه رغم شموليتها إلا أنه لا يعني قوتها وغزارتها من ناحية الحدة والقوة في الهطول.

وختم الراصد الجوي ليث العلامي في حديثه، قوله، إن هذه الاحتمالية مع الكتلة الخريفية المتوقعة خلال نهاية هذا الأسبوع عموماً هي سريعة التأثير، حيث تنحصر ما بين الخميس والجمعة وربما بشكل أقل يوم السبت المُقبل.