قوات الاحتلال تقتحم سلوان وتعتقل عددا من الشبان

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة سلوان في مدينة القدس واعتقلت عددا من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان في بلدة سلوان بالقدس، عرف منهم مهدي جابر وسلطان سرحان ومحمد شلودي وبراونك زيتون واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اعتداءاتها خلال الأشهر الماضية ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة ضمن محاولاتها إفراغ المدينة من السكان والسيطرة عليها بتوسيع الاستيطان.