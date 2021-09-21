الصحة في غزة: عدد كبير من الحالات في غرف العناية حالتها حرجة والقطاع لا يزال في ذروة الموجة

وطن: قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة د. مجدي ضهير️، اليوم الثلاثاء، إن " هناك عدداً كبيراً من الحالات المتواجدة في العناية المركزية حرجة وللأسف سنشهد تسجيل مزيد من الوفيات وسنفقد مزيداً من الأرواح".

وأوضح ضهير خلال تصريحات صحفية ، أن القطاع يعيش في ذروة الموجة الثالثة، لافتاً إلى أن المنحنى الوبائي يشهد استقراراً و لا توجد زيادة مضطردة في عدد الحالات.

وأكد أن رغم الاستقرار في المنحنى إلا أن الأعداد المُسجلة يومياً لا تزال كبيرة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 حالة وفاة و تسجيل ( 1323) اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 3345 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 384 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 242 حالة ، في حين بلغ عدد المتعافين800 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين 157919 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 20828 حالة ، واجمالي المتعافين 135787 حالة ، واجمالي الوفيات 1304 حالة وفاة.