أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، والأسرى هم:

إياد أحمد موسى حريبات (38 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، الذي دخل عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/09/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير خالد صابر محمد أبو عمشة (57 عامًا)، من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/09/2006، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

و الأسير نهاد رشيد حسين شقيرات (48 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الخامس عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/09/2007.

كما دخل الأسير نضال عبد الله أحمد عمر (43 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، عامه التاسع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/09/2013، وهو محكوم بالسجن المؤبد.