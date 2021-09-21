العثور على جثة شاب بإطلاق نار داخل سيارة في النقب

وطن: عثر، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب، بإطلاق نار داخل سيارة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 78 قيتلا.

وعُلم أن الضحية هو الشاب يوسف حسين الشقيلي (30 عامًا) من منطقة وادي النعم، تعرض لإطلاق نار وفارق الحياة متأثرا بجراحه.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها "تلقت بلاغا في تمام الساعة 16:17 حول مصاب فاقد للوعي في منطقة مفتوحة".

وأضافت أنه "تم العثور على رجل في الثلاثينيات من عمره دون علامات حياة، وأقرت وفاته في المكان".

78 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبمقتل ضحية جريمة إطلاق النار التي ارتكبت اليوم، في النقب، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 الجاري ولغاية اليوم إلى 78 قتيلا، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في القدس وهضبة الجولان المحتلتين.