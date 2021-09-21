انضمام مهندس “نفق الحرية” محمود العارضة لقائمة عمداء الأسرى

وطن: انضم الاسير محمود العارضة (46 عاما) من بلدة عرابة في جنين لقائمة عمداء الاسرى الذين امضوا اكثر من 25 عاما في سجون الاحتلال، وهو مهندس “عملية الحرية” من سجن جلبوع شديد الحصانة .

وبذلك يرتفع عدد عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 35 اسيرا، بحسب ما أفاد المختص في شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة.

وذكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير العارضة دخل اليوم عامه السادس والعشرين في سجون الاحتلال. وأشارت إلى أن هذا ليس الاعتقال الأول، حيث اعتقل في العام 1992، وأمضى 41 شهرًا في سجون الاحتلال.

وكان 6 اسرى نجحوا في تحرير أنفسهم، من سجن جلبوع شديد الحصانة في 6 ايلول الماضي بتخطيط من الاسير العارضة وقد استطاعوا تنسم الحرية لايام قبل ان يعاد اعتقالهم في عملية بحث واسعة شارك فيها الالاف من اجهزة امن دولة الاحتلال، واستخدم بها اكثر الاجهزة التكنولوجية تطورا ، حيث اعلنت مصادر عبرية ان تكلفة عملية البحث عن الاسرى بلغت نحو 100 مليون شيكل.