الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية توريد أنظمة طاقة شمسيةلصالح الجمعيات التعاونية والخيرية العاملة في مناطق (ج)

وطن:وقعت جمعية التنميةالزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة برئيس مجلس إدارتها م . حسام أبو فارس و شركة الهيكل للمقاولات العامة يمثلها السيد اسلام سنونو ، اتفاقية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في محافظاتالضفة الغربية ، بحضور مدير عام الإغاثة الزراعية أ.منجد أبو جيش في مقر الإغاثة الزراعية الرئيسي في مدينة رامالله .

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمنأنشطة مشروع " استخدام الطاقة الشمسية لأغراض توليد الطاقة الكهربائية في الجمعيات الخيرية والتعاونية العاملة في مناطقج " ، حيث سيتم تركيب أنظمة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لأربع وثلاثين جمعيةخيرية وتعاونية بهدف تقليل تكاليف استهلاك الكهرباء على هذه الجمعيات و المساهمةفي استدامة الجمعيات في تقديم خدماتها المختلفة .

وقال رئيس مجلس إدارة الإغاثةالزراعية م . حسام أبو فارس بأن الإغاثة الزراعية تولي اهتماما خاصا للمناطقالمصنفة ( ج ) و الأغوار و تحاول من خلال مشاريعها المختلفة تعزيز صمود المواطنينفي هذه المناطق من خلال تدخلات تسهل عليهم الاستمرار فيها رغم كل عوامل الطردالتي سببها الاحتلال و سياسة التهميش الممارسة بحق هذه المناطق .

وأضاف أبو فارس بأن الإغاثةالزراعية تعمل من أجل تشجيع استخدامالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء كبديل اقتصادي ونظيف ، بالإضافة للحملات التوعويةوالإرشادية في هذا المجال .

ويذكر بأن الإغاثة الزراعية قامت منخلال مشاريعها المختلفة بتزويد مجموعة من المؤسسات والجمعيات بأنظمة توليد الطاقةالكهربائية التي تعتمد على الطاقة الشمسية ، كما قامت بتزويد بعض فروعها ومكاتبهافي الضفة الغربية وقطاع غزة بهذه الأنظمة .