فصائل المقاومة: أي حماقة بحق الأسرى الستة يضع الاحتلال في مواجهة واعتقالهم لن يغير الفشل

وطن: أكدت فصائل المقاومة في غزة الثلاثاء أن"إعادة اعتقال الأحرار أبطال عملية نفق الحرية في سجن جلبوع لن تُغير حقيقة الفشل والعجز الصهيوني أمام صلابة أسرانا، وأي حماقة سترتكب بحق الأبطال الستة الذين أُعيد اعتقالهم فسيكون العدو أمام مواجهة حقيقية مع شعبنا ومقاومتنا".

واعتبرت الفصائل، خلال اجتماعها الدوري أن "ممارسات جيش الاحتلال المهزوم والقيادة الصهيونية المأزومة لن تنال من إرادة أسرانا وعزيمتهم التي تناطح السحاب".

ورفضت الفصائل دعوى السلطة "إجراء الانتخابات المحلية القروية الجزئية التي تخدم مصالح حزبية وفئوية ضيقة لصالح حزب السلطة على حساب مصالح شعبنا وتطلعاته"، مؤكدة أن"هذه الدعوى التي تقدمها السلطة في ظل تعنتها وإلغائها للانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية هي ذر للرماد في العيون".