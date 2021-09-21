الاحتلال يستولي على مئات الدونمات في قرية كيسان شرق بيت لحم

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا بالاستيلاء على مئات الدونمات في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بتحويل أراضٍ تقدر بمئات الدونمات، تقع جنوب شرق القرية، تعود لعائلة عوض الله إلى محمية طبيعية بشكل مفاجئ.

وأضاف بريجية، إن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية كيسان، لصالح التوسع الاستيطاني في مستوطنة "آبي هناحل".

المصدر : وفا