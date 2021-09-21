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إقتصاد وأعمال
مقترح حماس لصفقة التبادل .. لا صفقة من دون "المؤبّدات"
مشعل في اتصال مع ذوي أبطال جلبوع: "سيرون الحرية في صفقة تبادل مشرّفة تليق بالمقاومة"
أنباء اولية عن عملية انقلابية في السودان للسيطرة على الحكم
بدائل وخيارات على طريق التغيير الممكن
صرف العملات اليوم مقابل الشيكل
طقس اليوم: أجواء معتدلة صباحاً تتحول إلى حارة نهاراً
الداخل المحتل | قتيلان في الطيبة والزرازير بإطلاق نار
الرجوب: الأسرى الستة "مسحوا الأرض في الاحتلال" ولن نسمح بالاستفراد بأسرى الجهاد
"محور المقاومة" ينتقم لقاسم سليماني بقتل ضابطين أمريكي وإسرائيلي متورطين في اغتياله بالعراق
مؤسسات تمثل اللاجئين وفصائل لـوطن: اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأونروا هو ابتزاز سياسي يستهدف قضية اللاجئين
نقابة العاملين في الخدمات الصحية تطالب الحكومة عبر " وطن " تثبيت العاملين في القطاع الصحي الذي يحملون صفة " موظفي عقود المياومة" والالتزام بالقرارات ذات العلاقة
المحامي خالد زبارقة لوطن: الاحتلال لم يتراجع عن خطته بالتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، بل يعمل عليها على مدار الساعة
اللجنة الوبائية في غزة لـ"وطن": مستشفيات غزة قادرة على استيعاب ذروة الموجة الثالثة لـ"كورونا" ولا نية للإغلاق الكامل
"هيئة الاسرى" لوطن: المحاولات مستمرة لزيارة الأسير مناضل انفيعات ومحاكمة الاسرى عبر تقنية "زووم" انتهاك لخصوصية الأسير
والد الأسير أيهم كممجي لـوطن: ""أصابتني حرقة و حسرة أن أيهم يبعد عني اثنين كيلو متر ولم أحضنه أو أقبله "
خلال برنامج "عدل".. الحكم المحلي لـوطن: إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مراحل بسبب "كورونا" و"أعياد الميلاد"
مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"
إدارة بايدن توقف بعض المساعدات العسكرية لمصر بسبب ملفها الحقوقي
المغرب ودولة الاحتلال يتعاونان في تطوير طائرات مسيّرة
119 مؤسسة أميركية ودولية تدعو لوقف تسليم أسلحة لـ"إسرائيل"
صرف العملات اليوم مقابل الشيكل
21.09.2021
07:16 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.21 شيكل
الدينار: 4.53 شيكل
اليورو: 3.77 شيكل
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