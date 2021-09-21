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صرف العملات اليوم مقابل الشيكل

21.09.2021 07:16 AM
صرف العملات اليوم مقابل الشيكل

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل: 

الدولار: 3.21 شيكل

الدينار: 4.53 شيكل

اليورو: 3.77 شيكل

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