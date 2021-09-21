طقس اليوم: أجواء معتدلة صباحاً تتحول إلى حارة نهاراً

وطن: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء معتدلة صباحاً وتميل للبرودة قليلاً في الجبال، وتتحول الأجواء الى حارة نهاراً بشكل عام في معظم المناطق، مع أجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهراً وعصراً.