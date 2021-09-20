الداخل المحتل | قتيلان في الطيبة والزرازير بإطلاق نار

وطن: قتل شابان في الزرازير والطيبة (24 و25 عاما) متأثرين بجروحهما الحرجة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وبفارق ساعات قليلة.

وفي مدينة الطيبة بالداخل المحتل، وصل 4 شبان بشكل ذاتي لتلقي العلاج في مركز "الرازي" الطبي بعد تعرضهم لإطلاق نار.

وجاء في التفاصيل، أن ملثما أطلق النار في حفل زفاف، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة 3 آخرين بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 22:21 حول وصول مصابين من حادث عنف إلى عيادة محلية في الطيبة، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصابين بحالة حرجة ومتوسطة، بينما آخران نُقلا بشكل ذاتي".

وذكر المضمد عبيدة عازم أننا "التقينا بسيارة خصوصية كانت بحاجة للمساعدة، إذ كان بداخلها مصابين بإطلاق نار أحدهما بحالة حرجة وهو فاقد للوعي والآخر بحالة متوسطة، وعلى الفور قدمنا الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش ثم جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهم هناك بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي الزرازير، تعرض الشاب فادي غريفات لإطلاق نار خلال تواجده داخل سيارة في الزرازير، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 16:07 حول مصاب في حادث عنف بالزرازير، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج؛ بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

75 قتيلا في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في صفوف فلسطينيي الداخل المحتل منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 75 قتيلا، علمًا أن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وننشر فيما يلي أسماء ضحايا جرائم القتل في صفوف فلسطيني الداخل المحتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، وهُم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، نسيم أبو جابر (25 عاما) من كفر قاسم، صلاح السيد (35 عاما) من حورة، عزات حماد من يافا وسرحان عطا الله (30 عاما) من يركا، الشاب محمد سنجري (25 عاما) من عرابة، روني مصاروة (42 عاما) من الطيبة، الشاب حسام مصراتي (23 عاما) من اللد، امرأة (46 عاما) من الزرازير، أنس سليماني (41 عاما) من حيفا، فادي عبد القادر (38 عاما) من الطيبة، ساهر إسماعيل (50 عاما) من الرامة، لورين معين تفال (28 عاما) من الرملة، محمود سلام (22 عاما) من الناصرة، محمد جابر صوالحة جبارين (18 عاما) من قرية البياضة، إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما) من تل السبع، أنس طلال الوحواح (18 عاما) من اللد، عبد العزيز قرمطة (26 عاما) من جلجولية، نور أبو شلوفة (26 عاما) من الرملة، محمد فايز (57 عاما) من حيفا، يوسف تكروري (45 عاما)، خالد (العقبي) سلامة (37 عاما) من قلنسوة، وريم إبراهيم (37 عاما) من ساجور.

(عرب 48)