مجلس الوزراء يشكل لجنة فنية لدراسة الأزمات المرورية ويطلب من الشرطة معالجة ظاهرة "السيارات غير القانونية"

وطن: قرّر مجلس الوزراء في جلستة المنعقدة في رام الله، اليوم الاثنين تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة الأزمة المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية.

وطلب المجلس من الشرطة والمواصلات البدء بمعالجة ظاهرة السيارات غير القانونية للتخلص من هذه المشكلة، وقرّر تشكيل فريق فني لدراسة احتياجات فلسطين من الطرق الرئيسية يضم الأشغال والحكم المحلي والمواصلات.

وقرّر المجلس منع المركبات العموميّة من نقل أيّ بريد كان، والمركبات الخاصّة التي تعمل بأجر، وطلب من الشرطة متابعة الأمر.

كما وصادق على آليات تصدير التمور للأسواق التركية، وآلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية بما يحافظ على تنافسية المنتجات الفلسطينية.

ووافق على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون، بناءً على طلب الموظفين بذلك، وتمويل عدد من الشركات غير الربحية.

واعتمد وثائق الشراء العام للهيئات المحلية الصغيرة المصنفة "ج"، وكذلك بوابة الشراء العام لنشر كافة وثائق المشاريع والعطاءات الحكومية.