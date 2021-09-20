نادي الأسير: إدارة سجن عوفر تطلب مهلة من الأسرى لأيام، للرد على مطالبهم المتعلقة بإنهاء الإجراءات التضييقية

وطن: أفاد نادي الأسير بأن إدارة سجن "عوفر" قد طلبت مهلة من الأسرى لعدة أيام، للرد على مطالبهم المتعلقة بإنهاء كافة الإجراءات التضييقية الراهنة.

وذكر النادي أنه بعد الاتفاق الذي تم بإعادة الحياة الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل عملية نفق الحرية، بدأت تتراجع عن موقفها وأعادت جزءًا من إجراءاتها يوم أمس.

وأضاف النادي انه بناء على ما سبق أرجأ الأسرى قراراهم فيما يتعلق بالإضراب في سجن "عوفر" إلى حين رد الإدارة.