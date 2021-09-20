فلسطين تشارك ببطولة آسيا لكرة الطاولة

وطن: قال نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة رضوان الشريف، إنّ فلسطين ستشارك في بطولة كأس آسيا لكرة الطاولة، التي ستقام في الفترة ما بين 28 أيلول الجاري، حتّى 6 تشرين أول المقبل.

ويتكوّن الوفد المشارك من اللاعبين يسري أبو سيف، وعبد الله السقا، ونائل سمارة، والحكام نائل سنقرط، وحامد العيايدة، وعلاء ندى، وعيسى كنعان، فيما يترأس البعثة محمد الدلو، رئيس الاتحاد، ونائبه رضوان الشريف.

وأكد الاتحاد أن اختيار 4 حكام فلسطينيين للمشاركة في إدارة منافسات البطولة الآسيوية، يعد إنجازًا لكرة الطاولة الفلسطينية، نتيجة لعمل الاتحاد وحرصه على تطوير الجانب التحكيمي، وعقد الدورات التأهيلية الدولية في هذا الجانب.

وبيّن الشريف، في بيان اليوم الاثنين، أنّه سيترشّح لعضوية الاتحاد الآسيوي خلال الانتخابات المقبلة، التي ستجرى في قطر، بتاريخ 3 تشرين المقبل.