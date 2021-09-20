اتحاد المقاولين في غزة ينفي إصدار تصاريح للعمال من خلاله

وطن: نفى رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في الوطن م. علاء الأعرج بشكل قاطع "المعلومات المغلوطة التي تتحدث عن إصدار تصاريح للعمال عبر الاتحاد".

‌وأوضح الأعرج أن الاتحاد طالب رئيس اللجنة المدنية صالح الزق خلال زيارته لمقر الاتحاد بالضغط على الاحتلال لإصدار تصاريح سفر لرجالات لقطاع الخاص بشكل عام، وأعضاء اتحاد المقاولين بشكل خاص، وتسهيل سفرهم ذهابا وإيابا عبر معبر بيت حانون "ايرز" .

‌ودعا رئيس الاتحاد وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل إلى توخي الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة باتحاد المقاولين، والحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي، مشيرا إلى أن الاتحاد يتمتع بعلاقة مباشرة وواضحة مع وسائل الإعلام والصحفيين.