الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيساهم بموازنة السلطة لدفع رواتب الموظفين المدنيين ومخصصات التقاعد

وطن: قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان ان الاتحاد الأوروبي سيساهم في موازنة الحكومة الفلسطينية من اجل دفع رواتب الموظفين ومخصصات التقاعد. نافيا الأنباء التي تحدثت عن تأجيل هذه المساهمات حتى الربع الاول من بداية العام القادم.

وقال عثمان في حديث مع منجد جادو رئيس تحرير شبكة فلسطين الاخبارية PNN:” قبل نهاية هذا العام، سيكون هناك مساهمة اوروبية لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية ومخصصات التقاعد.

واضاف الناطق باسم الاتحاد الاوروبي أن العمل جاري حاليا على انجاز الجوانب الفنية المرتبطة بتوفير هذه الأموال من الاتحاد الاوروبي للمساهمة برواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

واكد عثمان ان الاتحاد الاوروبي مسؤول فقط عما يصدر عنه من تصريحات. نافيا ان يكون قد صدر قرار بوقف هذه المساعدات للسلطة.

وأوضح ان ما يتم تداوله من الاعلام الاسرائيلي او عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون التباس بشأن ما أعلن عن تأجيل دفع مخصصات التنمية الاجتماعية. مشددا على ان الاتحاد الاوروبي واضح في اعلانه بشأن دفع مساهمة مالية قبل نهاية العام من اجل رواتب الموظفين بالخدمة المدنية والمتقاعدين.

وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت أن السلطة الفلسطينية قد تضطر لدفع رواتب جزئية لموظفي السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القادمة.

ونقلت عن مسؤول فلسطيني رفيع أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية حتى الربع الأول من عام 2022، مما يؤثر على دفع رواتب موظفي السلطة، وفق مزاعم إعلام الاحتلال.

وكانت مصادر مختلفة قد حذرت من الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، مما قد يحد من قدرتها على دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر القادمة.

المصدر (PNN)