رسالة تضامن ومساندة من اتحاد العمل النسائي المغربي إلى "أسرى نفق الحرية"

وطن: أعرب اتحاد العمل النسائي المغربي عن قلقه الشديد على أوضاع "أسرى نفق الحرية" الذي أعاد الاحتلال اعتقالهم وما يتعرضون له من تعذب وتنكيل في سجون الاحتلال.

كما أعرب الاتحاد في بيان له، اليوم الاثنين، عن تضامنه المطلق مع هؤلاء الأسرى الأبطال.

وحيا مبادرات حراك "بنات البلد" وكل ما يقوم به لإسماع صوت هؤلاء الأسرى وتنبيه الرأي العام العربي والدولي إلى خطورة ما يقع.

فيما يلي نص الرسالة:

رسالة تضامن ومساندة

إلى المناضلات الفلسطينيات مكونات حراك بنات البلد.

تحية النضال والمحبة

نتابع بقلق كبير والم شديد وضعية السجناء الفلسطينيين الستة وما يتعرضون له من تنكيل وتعذيب على يد العدو الصهيوني الغاصب. وإذ ندين بشدة هذه الممارسات الهمجية عليهم خارج كل الأعراف والمواثيق والتي تعرض حياتهم للخطر لنعبر عن تضامننا المطلق معهم ومع كل نضالات الشعب الفلسطيني الأبي. ونحيي مبادرات حراك بنات البلد وكل ما تقوم به لإسماع صوت الأبطال وتنبيه الرأي العام العربي والدولي إلى خطورة ما يقع.

إننا كحركة نسائية مغربية لنساند نضالاتكم ونؤكد على تضامننا المطلق مع هؤلاء الأسرى الأبطال وتطلعنا الى ان ينعموا بالحرية والمعاملة الإنسانية الكريمة وان دعم الشعب الفلسطيني المناضل قضية مبدئية بالنسبة لنا في تنظيمنا النسائي ولدى كل التنظيمات الحقوقية المناضلة بالمغرب.

عاشت نضالات الشعب الفلسطيني الصامد والمجد والخلود للأبطال

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اتحاد العمل النسائي

المكتب الوطني

المغرب