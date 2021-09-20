قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال

وطن: تسبب هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، في مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر.

ووقع إطلاق نار في جامعة بيرم الحكومية الروسية، اليوم الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول.

وبحسب ما نقل المركز الصحفي للجامعة، فإن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية.

واضاف البيان انه "عند حوالي الساعة 11 صباحا، دخل شخص مجهول حرم الجامعة بسلاح وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع 4 إصابات. جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، يرجى توخي الحذر".

وأضافت الخدمة، أنه تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.

وأعلنت الداخلية الروسية في بيان لها إلقاء القبض على منفذ الهجوم.