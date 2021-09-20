نجاة مقدسي من القتل على يد مستوطن في القدس المحتلة

وطن: نجا، اليوم، سائق مقدسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى من محاولة قتل على يد مستوطن متطرف غرب مدينة القدس.

وقال سائق سيارة أجرة المقدسي سمير مجاهد، لوسائل إعلام محلية إن "مستوطناً حاول خنقه باستخدام حزام الأمان بعدما أقلّه بمركبته من وسط شارع الأنبياء إلى حديقة الورود غرب القدس".

وفي تفاصيل الحادثة يروي مجاهد: "جلس المستوطن في المقعد الخلفي طالبًا التوجه للحديقة، وقبل وصوله بقليل تقدم نحوي وربط حزام على عنقي وهتف بصوتٍ عالي عربي عربي".

ويُشير إلى أن حاول تخليص نفسه من محاولة القتل المتعمدة، وبعد لحظات من شدّ الخناق عليه تمكن من إيقاف المركبة، ودفع المستوطن عنه، ما أدى لإصابته بإعياءٍ شديد.

وأورد أن المارة ترددوا في تقديم المساعدة له بعد إيقاف المركبة، إلى أن مرّ شاب فلسطيني وتدخل لإنقاذه.

ونُقل السائق سمير مجاهد عبر سيارة إسعاف لمستشفى هداسا المقاومة على أراضي قرية العيساوية شمال شرق القدس، لتلقي العلاج.