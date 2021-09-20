فريق ينهي عقد لاعب رفض التطعيم ضد كورونا

وطن: أنهى فريق بريكرز النيوزيلندي، المنافس في الدوري الأسترالي لكرة السلة، عقد لاعبه تاي ويبستر، يوم الاثنين، بعد رفض اللاعب تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبسبب قيود السفر المطبقة للوقاية من العدوى بالفيروس أمضى بريكرز معظم الموسم الماضي على الأراضي الأسترالية، ومن المتوقع أن يقيم الفريق في أستراليا من جديد في بداية موسم 2021-2022 على الأقل، ومن ثم فإن قرار اللاعب ويبستر بعدم تلقي التلقيح سيعقد ترتيبات السفر الخاصة بالفريق.

وقال مات والش، مالك بريكرز في بيان صحفي: "أؤيد تماما حرية كل لاعب فيما يتعلق بتلقي التطعيم من عدمه".

وأضاف والش: "النادي سيترك الباب مفتوحا أمام (عودة) تاي ويبستر، لكن للأسف فإننا نعيش في ظروف استثنائية. وبدون تلقي التلقيح فإنه لن يتمكن من السفر بحرية ومن ثم لن يتمكن من اللعب خلال الموسم الحالي".

بهذا واجه ويبستر مصير شقيقه الأكبر وزميله السابق في الفريق "كوري" الذي لقي رد فعل عنيف الشهر الماضي بعد أن زعم أن "لقاح فايزر يتسبب بقتل عدد من الناس يقارب عدد الأشخاص الذين يقتلهم الفيروس".

وفي الموسم الماضي قدم ويبستر الشقيق الأصغر، وهو لاعب منتخب نيوزيلندا، أداء لافتا في الدوري الأسترالي مع فريقه ومدد تعاقده معه لعامين إضافيين في يوليو الماضي، كما سبق له اللعب في دوري الجامعات الأمريكي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لدوري السلة الأسترالي في 18 نوفمبر المقبل.

المصدر: sbs.com