حالتا وفاة بفايروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بتركيا، ليرتفع عدد حالات الوفاة هناك إلى 27.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، اليوم الاثنين، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا للمواطنين جمال أبو عبده (54 عاما)، وناجح عامر (70 عاما).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية بمختلف دول العالم إلى 427، والاصابات 13358.