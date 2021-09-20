لجنة الدفاع عن حق العودة: اتفاق التعاون بين الأونروا وأمريكا خرق دولي وغير قانوني

وطن: في اجتماع لمكونات اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة توقفت اللجنة على قرارات الإدارة الأمريكية الرامية إلى عدم الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وإقامة الدولة وتقرير المصير، وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها، ومحاولة إلغاء دور وكالة الغوث وتحويلها إلى مفوضية للاجئين.

وقد أعلنت الأونروا والولايات المتحدة عن توقيعهما اتفاق (إطار التعاون) في شهر آب الماضي. وقالت اللجنة الوطنية أن "هذا الاتفاق فيه محاولة جديدة لحرف وكالة الغوث عن المسار الذي أنشات من أجله عام 49، وقرار تأسيسها الصادرعن الأمم المتحدة رقم (302)".

وقالت اللجنة: "يشكل هذا الاتفاق ابتزاز سياسي ومالي واضح من قبل الإدارة الامريكية بتقديم المساعدات المشروطة لتغطية العجز المالي التي تعاني منه وكالة الغوث، ويتضمن الاتفاق العديد من البنود والنقاط التي استطاعت الإدارة الامريكية فرضها على الأونروا مما يجعلها أسيرة للمواقف وتجعل الوكالة تحت ضغط دائم خوفا من إمكانية قطع التمويل الأمريكي من جديد، وجعلها تتساوق مع الرغبات الإسرائيلية".

وترفض الوثيقة الموقعة، وفق اللجنة، عدة نقاط على الأنروا لاتباع آلية في توزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين، ومنها: "عدم تقديم أي مساعدة من المساهمات الامريكية إلى أي لاجئ يمارس عملاً "إرهابيا"، أو إلى الذين يثبت انتمائهم لجيش التحرير الفلسطيني أو من تلقى تدريباً عسكرياً".

و"وضع شروط على الموظفين والافراد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأمور السياسية بحجة الحياد".

ويتضمن الاتفاق أيضا "نقاطاً تجيز التدخل في المصطلحات والمناهج التعليمية وحذف أي محتوى لا يتناسب مع توجه الاحتلال ومراقبة المؤسسات من خلال زيارات تفتيشية، والتزام بتقديم لوائح أسماء موظفي الأونروا الى الحكومات المضيفة بما في ذلك السلطات الفلسطينية والإسرائيلية ".

وقالت اللجنة "لقد حاولت الإدارات الأمريكية السابقة وإدارة الاحتلال سابقاً تجفيف مصادر المساعدات المقدمة للأونروا، واتهامها بالفساد ومحاولة الضغط على الحكومات من أجل عدم تجديد الولاية، باعتبارها منظمة تخلد قضية اللاجئين ورواية حق العودة ".

وأكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة على رفضها لاتفاق الإطار غير القانوني والذي يشكّل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة المنشئ لها وحتى للدستور الأميركي نفسه.

وطالبت المفوّض العام أنطونيو لازاريني الذي وقع الاتفاق بضرورة التراجع عنه وتوضيحٍ عام ومفصل حول هذه الوثائق وحيثيّات توقيعها.

وحذرت اللجنة إدارة "الأونروا" من اتخاذ أية إجراءات تستهدف المستفيدين من برامجها من وقف المساعدات المقدمة لهم أو الموظفين تحت مبرر الحيادية.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والدول المضيفة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد في رفض اتفاق إطار التعاون وحماية الأونروا.