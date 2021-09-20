البنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow يعلنان تعاونهما لإنشاء مشاريع تكنولوجيا مالية في فلسطين

وطن: كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، أعلن البنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow Accelerator، البدء بتعاونهما لدعم مشاريع التكنولوجيا المالية في فلسطين. ويأتي هذا التعاون تنفيذا للاتفاقية الموقعة مسبقا بين الطرفين، والتي تتماشى مع نهج البنك الوطني المتمثل بإطلاق منتجات وخدمات مصرفية مسؤولة مرتبطة ببرنامج مسؤوليته الاجتماعية المستدام، حيث تم ربط هذه المبادرة مع اطلاقه لخدماته الإلكترونية هذا العام (Online & Mobile)، وخدمة فتح الحسابات المصرفية عن بُعد (Onboarding).

وبموجب الاتفاقية وبتنفيذ Flow، سيتم عقد برنامج احتضان (FinTech Camp) ممتد على مدار 12 أسبوعا، يتخلله سلسلة من التدريبات المكثفة لبناء أدوات جديدة للتكنولوجيا المالية على أيدي خبراء ومختصين في هذا المجال، وتجنيد العقول الفلسطينية المبدعة والتي لديها الأفكار اللازمة لتطوير هذه المشاريع والمنتجات وطرحها على الشركات والبنوك في فلسطين.

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، إن هذه المبادرة هي جزء من مسؤولية البنك الوطني الاجتماعية للمساهمة في تطوير أدوات وحلول رقمية من شأنها تلبية الاحتياجات الملحة للصناعة المالية في فلسطين، وعلى أيدي شبابنا الفلسطيني الواعد الذي يمتلك القدرة على المنافسة في مجال التكنولوجيا الرقمية بمستوى عالمي. مضيفاً، نحن نتحدث هنا عن المساهمة في تنمية مستدامة لقطاع هام يعتمد عليه مستقبل التحول الرقمي المالي والمصرفي في فلسطين، بالإضافة الى تقديم الفرص من جانب والتمويل من جانب آخر لدعم المشاريع الناشئة الريادية التي يقودها شباب وشابات فلسطين.

وأكد خليل على أهمية تطوير قطاع التكنولوجيا الرقمية المالية والمصرفية في فلسطين، وسعي البنك الوطني الى مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال ونقلها الى الوطن، مشيرا الى انعكاس ذلك بشكل مباشر على تحسين تجربة العميل والخدمات المقدمة له، وتزويده بخيارات متعددة ومنتجات مصممة بناء على احتياجه الفعلي، لافتا كذلك الى انعكاسات الاستثمار بالتكنولوجيا الرقمية على المساهمة بشكل فعال في تعزيز الشمول المالي في فلسطين.

ومن ناحيتها قالت الرئيسة التنفيذية لمسرعة الأعمال Flow مجد خليفة، أن هذا التعاون ينسجم مع رسالة المسرّعة وبرامجها في دعم الشباب الريادي لبلورة الأفكار الإبداعية في مراحلها المبكرة من خلال الإرشاد والتوجيه والشبيك والتمويل نحو إعداد الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا للإنطلاق لحيز التنفيذ والبدء بجذب المستخدمين والمستثمرين لمرحلة التطابق مع السوق. ويهدف برنامج FinTech Camp إلى ابتكار وبلورة 3 إلى 4 حلول تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لفجوات وتحديات في القطاع المالي، بالإضافة إلى رفع الوعي حول استخدام التكنولوجيا المالية من خلال منهجية الشركات الناشئة التي تعتمد على Lean Methodology بين الشباب الريادي والمساهمة في جذب الاهتمام الاستراتيجي لهذا القطاع. وستقوم مسرعة الأعمال Flow بالتشبيك والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة من الجهات الرقابية والتشريعية في القطاع المالي بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة في قطاع الريادة والإبداع الفلسطيني لضمان رفد الموارد والتوجيه الأمثل للمبتكرين لتحقيق نتائج ملموسة للشركات الناشئة، وذلك عبر كافة مراحل البرنامج والتي تبدأ بالحملة التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمر بمعسكر تدريبي لمجموعة من المتأهلين، من ثم الاحتضان لتطوير ونمذجة الحلول للفائزين وينتهي بالعرض الختامي للجهات المعنية من المؤسسات المالية والمستثمرين ومسرعات الأعمال.

وأشارت خليفة أن إعلان البنك الوطني توجيه جزء من مسؤوليته الاجتماعية لهذا الجانب يأتي مع تزايد الزخم في المنظومة الريادية الفلسطينية بشكل عام، وتوجيه الاهتمام بما فيها الموارد المالية والفنية من قبل سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبعض المشاريع التنموية الدولية نحو تشجيع الابتكار في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بشكل خاص. كما شجعت خليفة القطاع الخاص الفلسطيني بما فيه الشركات المساهمة العامة لتوجيه جزء من مسؤوليتها الاجتماعية نحو الابتكار والإبداع لخلق حلول تقنية في القطاعات الإنتاجية والخدماتية الفلسطينية لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية ملموسة وما تخلق من تكاملية في سلاسل القيمة.

يهدف هذا التعاون الى خلق أدوات فريدة وحلول تكنولوجيا مالية استثنائية من شأنها تقديم إضافة نوعية الى السوق الفلسطيني في المجالات متسارعة النمو حول العالم والتي تشمل، التكنولوجيا الرقمية البنكية (Digital Banking)، وتحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics)، وحلول "انترنت الأشياء" للأعمال المصرفية (IoT for Banking) والتي تعد من المجالات غير المستغلة بالشكل الأمثل في فلسطين. سيتم فتح باب التقديم أمام الشباب والشابات في شهر تشرين الأول من العام الجاري، وسيجري الإعلان عن ذلك على المواقع الرسمية للبنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow.