"الصحة": بدء انكسار المنحنى الوبائي لكورونا في الضفة

وطن: أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية ناجي نزال أن هناك حالة من بدء الانكسار في المنحنى الوبائي الخاص بفيروس كورونا خاصةً في الضفة الغربية.

وأوضح نزال في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الأحد، أنه وخلال الـ4 – 5 أيام الماضية بدأ المنحنى الوبائي بالانكسار خاصة في المحافظات الشمالية وهذا يشمل عمليات الإدخال في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.

وأضاف: لا شك بأن هناك ارتفاعاً في أعداد الوفيات ووجود حالات خطرة في العناية المكثفة ولكن بالرغم من هذا فهناك انكسار للمنحنى.

ولفت إلى أن التطعيم بلقاح كورونا كان له الدور الأكبر في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، داعياً المواطنين لتلقي التطعيمات.