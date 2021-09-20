الاحتلال يعتقل شباناً من عدة مناطق في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، المريض المحرر عبد الناصر الرابي من مدينة قلقيلية. كما اعتقلت الفتى معاذ أبو الهوى من بلدة الطور وأوقفت شرطة الاحتلال عدداً من الشبان في المكان.

وطالت اعتقالات الاحتلال ثلاثة شبّان من طولكرم وهم؛ براء مزيد ويوسف غالب حنون وتامر عصام نصار.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود واحتجزت الشاب محمد العموري لساعات قبل الإفراج عنه، واقتحمت بلدة ترمسعيا، وضاحية التربية والتعليم، والمنطقة المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري ببلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.