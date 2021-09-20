السودان يأمل استئناف المفاوضات حول سدّ النهضة

وطن: أعرب السودان عن أمله في أن تدفع خطوة اعتماد مجلس الأمن بيانا بشأن قضية سد النهضة إلى استئناف المفاوضات بين أطرافها الثلاثة.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن الخرطوم تأمل كذلك في أن تجرى المفاوضات في أسرع فرصة ممكنة، ووفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الأفريقي، وإرادة سياسية ملموسة من الجميع.

والأربعاء، اعتمد مجلس الأمن بيانا رئاسيا بالإجماع، يدعو السودان ومصر وإثيوبيا إلى استئناف مفاوضات "سد النهضة" بقيادة الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم في إطار زمني معقول.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.

فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.