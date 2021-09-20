وقفة تضامنية مع الأسرى في بوسطن الأميريكية

وطن: نظم أبناء الجالية الفلسطينية ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني، وقفة تضامنية في مدينة بوسطن الأميركية، دعما للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وشارك في الوقفة عدد من المؤسسات الطلابية والأميركية واليهودية، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور أسرى الحرية الستة، وطالبوا بالحرية لكافة الأسرى الفلسطينيين.

ودعت مفوضة حقوق الإنسان في بوسطن، فاتن شلباية، المنظمات الدولية والحقوقيين إلى العمل على الحفاظ على حياة الأسرى، خاصة الاسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم وأُعيد اعتقالهم.

وأشارت إلى حالة الأسيرة إسراء جعابيص المعتقلة في سجون الاحتلال، والتي تعاني من حروق في كافة أنحاء جسدها وبحاجة ماسة للعلاج الفوري.

ودعت شلباية إلى ضرورة تكثيف التحركات داخل المنظمات الدولية والحقوقية لإنقاذ الأسيرة جعابيص وإطلاق سراحها لتقلي الرعاية الصحية.

كما طالبت بالمزيد من الوقفات الاحتجاجية أمام منظمات حقوق الإنسان في العالم، للفت الانتباه إلى معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المرضى والأطفال والنساء وكبار السن.