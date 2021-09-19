الاحتلال يعلن عن إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

وطن: أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع على صفحتها على "فيسبوك"، ان سلطات الاحتلال أبلغتهم بإغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون/ايرز في وجه قطاع غزة لعدة أيام، بحجة الأعياد اليهودية.

ووفق اللجنة فان معبري كرم أبو سالم وإيرز سيتم إغلاقهم بشكل كامل يوم غدٍ الاثنين 20/9/2021 ويوم الثلاثاء 21/9/2021 ، أمام حركة البضائع والتجارة والمسافرين بسبب عيد العرش اليهودي.

وأكدت اللجنة أن يوم غدٍ الاثنين 20/9/2021 سيكون مغلق ، لكن سيتم فتحه بشكل استثنائي من الساعة 8 صباحا حتى الواحدة ظهرا.