إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز، والتي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

في السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت.