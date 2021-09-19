مورينيو يتلقى أول هزيمة مع فريقه الجديد روما

وطن: تلقى جوزيه مورينيو أول هزيمة مع فريقه الجديد روما، بعدما خسر 3-2 أمام مضيفه فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وحسمت تسديدة مباشرة رائعة من القائد ماركو فاراوني فوز فيرونا لينهي البداية المثالية لفريق العاصمة ويحقق أول انتصار له هذا الموسم.

وأنهى روما الشوط الأول متقدما بهدف لورينتسو بليريني بلمسة مذهلة بكعب القدم.

ومالت الكفة لصالح صاحب الأرض في بداية الشوط الثاني بهدفي أنطونين باراك وجيانلوكا كابراري.

وأدرك روما التعادل عندما أرسل المهاجم تامي أبراهام تمريرة عرضية وضعها إيفان إيليتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

وبعد خمس دقائق لاحقة خطف فاراوني هدف الفوز وصمد فيرونا أمام ضغط روما.

هذا وتوقف رصيد روما عند تسع نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن إنتر ميلان المتصدر.

وخرج فيرونا من منطقة الهبوط إلى المركز 14 في بداية مظفرة للمدرب الجديد إيجور تيودور الذي تولى المسؤولية الأسبوع الماضي عقب رحيل إسيبيو دي فرانشيسكو.

كما تعادل لاتسيو 2-2 مع ضيفه كالياري، فيما فاز سامبدوريا 3-صفر على مضيفه إمبولي وانتصر سبيتسيا 2-1 في ملعب فينتسيا.