الاحتلال يؤجل النظر في قضايا أسرى مقدسيين

وطن: أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النظر في قضايا أسرى مقدسيين، لمدة تتراوح بين يوم غد الاثنين، حتى أسبوعين.

وذكرت عائلة العيساوي، أن المحكمة قضت بتأجيل محكمة الأسير المحرر مدحت العيساوي إلى يوم غد الاثنين، بعد طلب الاحتلال إبعاده عن القدس لمدة 30 يوما، ودفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف شيكل، وهو ما رفضه.

كما أجلت محكمة الاحتلال اليوم محاكمة الشاب معاذ العجلوني لمدة أسبوعين، عقب اعتقاله في العاشر من الشهر الجاري.

فيما مددت المحكمة توقيف الشاب يزن الرجبي حتى يوم الخميس المقبل، وهو ما يزال يقبع في زنازين الاحتلال منذ 35 يومًا.

وقضت بتمديد اعتقال الشاب المقدسي عمر الشلودي من بلدة سلوان حتى يوم الأحد المقبل.