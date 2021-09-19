تايلاند تتغلب على ماليزيا برباعية نظيفة ضمن المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا للسيدات التي تستضيفها فلسطين

وطن: تغلب منتخب تايلاند على نظيره منتخب ماليزيا بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على استاد فيصل الحسيني بالرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند.

وتناوب على تسجيل أهداف الفوز لمنتخب تايلاند نوتوادي برام-ناك في الدقيقة (2)، وكانيانات تشتابوتار "هاتريك" (1 و37 و90+2).

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأربعاء القادم، حيث يلتقي منتخبنا الوطني للسيدات مع ماليزيا، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم السبت الموافق 25 الشهر الحالي لقاء تايلاند وفلسطين.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني بالتصفيات، لمرافقة منتخبات اليابان وأستراليا والصين التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند المضيفة.

وعبّرت مدربة المنتخب التايلاندي مياو اوكاموتو خلال المؤتمر الصحفي عن سعادتها بتحقيق الفوز في الجولة الأولى أمام المنتخب الماليزي، مؤكدةً أن المباراة لم تكن سهلة بسبب توقف المنافسات طوال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا.

وأضافت المدربة اليابانية أن فريقها لم يلعب أي مباراة منذ شهر نيسان الماضي، ولكنه استطاع اليوم تحقيق مراده وتحقيق الفوز برباعية نظيفة أمام ماليزيا وهو الأهم حالياً بالنسبة لها ولفريقها.

بدوره قال المدير الفني للمنتخب الماليزي جاكوب جوزيف، إن المنافس ظهر بشكل قوي خلال اللقاء، مشيراً إلى أن فريقه لم يخض أي مباراة منذ عامين وهو ما صعّب من مهمته في هذا اللقاء.

وأوضح إن فريقه حاول السيطرة على الكرة بعد أن تلقى هدفين في بداية المباراة، ومحاولة منع المنافس من زيادة عدد الأهداف، متمنياً أن يقدم فريقه مستوى أفضل في مباراته القادمة مع منتخب فلسطين المُضيف.