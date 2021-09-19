لا تحزنوا.. مفاعيل الحدث متواصلة

كتب: عوض عبد الفتاح

القبض على أسيري الحرية، ايهم كممجي ومناضل نفيعات، ليس نهاية الحدث. ولا داعي لشعور الخيبة المبالغ فيه أن يستحوذ علينا، وبغض النظر عما ستكشفه الأيام القادمة من ملابسات القبض عليهم داخل الأراضي التي من المفروض أن تكون تحت سلطة أوسلو.

هذا الحدث لم يكن عملية مطاردة بين شرطة دولة عادية ومجرمين، بل جزء من صراع متواصل يخوضه شعبٌ يتعرض لغزو وسرقة واستعمار وتهويد وحصار ولجرائم مروعة ضد الانسانية على مدار اللحظة،على يد حركة إستعمارية كولونيالية فرخت دولة هجينة، و باتت تتصرف كامبراطورية تتوسع في المنطقة العربية، وتواصل الاعتداء على شعوبها، والانخراط في النظام الدولي الذي يقمع الشعوب في أسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية، عبر بيع الأسلحة، وتكنولوجيا المراقبة والملاحقة المتطورة.

لقد دخلت عملية التحرر الاسطورية التي قادها ستة من أسرى الحرية الفلسطينيين، في أعماق الوعي الفلسطيني الجمعي. كما أبهرت أحرار العالم، وعززت حركة التضامن العالمية. فقد كشفت هذه العملية؛ أولا حجم العذاب والحرمان الذي يتعرض له ألاف المعتقلين الفلسطينين وذويهم ، والحاجة لتوجيه الاهتمام الدائم الى معاناتهم والى حاجتهم في التحرر . ثانيا؛ أحدثت صدعاً جديداً في صورة المنظومة الأمنية الصهيونية. كما أنها، و الاكثر اهمية، أحدثت تآكلا آخرَ في صورة إسرائيل، كدولة إستعمارية عدوانية تواصل الدوس على حقوق الانسان و تحدي القانون الدولي، والهروب من العقاب.

لقد جاءت عملية التحرر من أكثر باستيلات الاستعمار الصهيوني، تحصيناً، وحراسة، بعد أقل من ثلاثة أشهر لحدث كبير إجتاح فلسطين من البحر إلى النهر، وهزّ المنطقة، و أسر خيال الشعوب العربية، وشعوب العالم، وهو انتفاضة الامل والكرامة،ومعركة سيف القدس.

قبل ذلك ومنذ زمن طويل لم تشهد ساحة الصراع ضد الصهيونية، أحداثاً تولّد وحدة شعبية جارفة، وتفجر الطاقات العملية والمعنوية، لدى الفرد الفلسطيني، مثلما فعلت انتفاضة الأمل والكرامة، وعملية الهروب من السجن. والمفارقة أن التأثير المعنوي الشامل الذي أحدثتة عملية إختراق السجن، كان ثمرة جهد ستة أفراد فقط، وليس شعباً بأكمله، كما كان الحال خلال انتفاضة الامل والكرامة، والتي باتت تعرف أيضا بإنتفاضة الوحدة، تعبيراً عن الوحدة الشعبية الوطنية الشاملة التي جسدتها هذه الانتفاضة، رغم الانقسام الداخلي المدمر.

صحيح أن الانتفاضة الاخيرة، لم تنه الاحتلال ولم تفكك مستوطنة واحدة، او جدار عنصري واحد، كما أن عملية الهروب انتهت بالقبص على الأبطال الستة. كما ان الحدث الاخير لم تكبد المستعمر خسائر بشرية.

و لكن لماذا إهتز الكيان الصهيوني، وارتبكت قياداته من هذين الحدثين الكبيرين. السبب أن شعبنا يفذكّر العدو بأن سيادته الحالية على فلسطين، ستظل تحت علامة سؤال، وكذلك نظامه الاستعماري القمعي، الوحشي، وأنه لن يهدأ بال لشعبنا قبل تحقيق العدالة. ولأن نظام التجزئة والفصل بين تجمعات الشعب الفلسطيني، كوسيلة سيطرة وإخضاع ونهب، وتفتيت الوعي الجمعي، على الاقل على المستوى الشعبي، سقط، مما يؤسس لبنية تحتية للمقاومة الشعبية،آخذة في الترسخ في الوعي وفي الميدان، ومن خارج الهياكل القيادية فاقدة التمثيل والشرعية.

وبطبيعة الحال، كانت سلطة اوسلو ، أثناء هذين الحدثين، في حالة ارتباك، مهمشة، معزولة عما يجري، وهي في قرارة نفسها لا ترغب في ظهور مقاومة شعبية حقيقية، حتى غير مسلحة، لان ذلك يحرجها ويفضح دور الوكيل المتمسكة به، ولا تتمنى حصول أي نجاح، ولو رمزي، لهذه الاحداث، لأن ذلك يناقض ما تدعيه من أن نهج الوشاية، والمفاوضات، السبيل الوحيد لإقامة كيان فلسطيني هزيل، على أقل من خمس فلسطين. بل لان ذلك يكشف للمرة الاف عِريها.

لم ولن تنتهي مفاعيل هذين الحدثين، حتى وإن كان الجانب المشهدي، او الميداني تراجع، فالمقاومة عملية مستمرة، بأشكال متنوعة، وبوتائر متفاوته، تخضع للظروف، و لرجاحة عقل أصحاب الفعل. نعم لنغضب وألا نتوقف عن الغضب، ولكن لا تحزنوا، ولا تندبوا، رغم أن هناك الف سبب للحزن والبكاء. طالما هناك ظلم، وظلم فادح، هناك مقاومة، وشغف للحياة الحرة الكريمة، وطالما أننا ننتمي لشعب فيه ابطال يصنعون المفاجآت ويحيون الامل دائما بفجر جديد.