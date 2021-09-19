محكمة الاحتلال تمدد فترة اعتقال زكريا الزبيدي ويعقوب قادري لـ10 أيام

وطن: مددت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، فترة اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ويعقوب قادري، لـ10 أيام، بدعوى استكمال التحقيق معهما.

كما تنظر ذات المحكمة في هذه الاثناء، في تمديد اعتقال الأسيرين محمد ومحمود العارضة.

وعقدت المحكمة، عبر تطبيق "زوم"، دون تواجد الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، في السادس من الشهر الجاري، وأعيد اعتقالهم.

وكان طاقم المحامين الموكل بالدفاع عن الأسرى من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد تقدم بطلب للمحكمة من أجل حضور الأسرى للجلسة، إلا أن المحكمة قررت عقدها دون حضورهم من خلال "الفيديو".

وأعادت شرطة الاحتلال، يوم الجمعة 10 أيلول/ سبتمبر، اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة جنوب جنين، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، في الناصرة، واعتقلت فجر السبت 11 أيلول/ سبتمبر الأسيرين محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة، وزكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، في قرية شبلي جنوب الناصرة، بأراضي الـ48.

وفجر اليوم الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرين أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، بعد ان حاصرتهما في منزل بالحي الشرقي من مدينة جنين، وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان.