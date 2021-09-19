حماس تجدد: القسام سيضع اسرى نفق جلبوع على رأس صفقة التبادل

وطن: كد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس انه بالرغم من اعادة اعتقال ابطال نفق الحرية، ستبقى هذه العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الامنية الإسرائيلية وعدم صمودها امام ارادة المقاتل الفلسطيني.

وأشار الى ما فعله الاسرى الستة كان بطولة عظيمة وجهاد كبير وانجاز عظيم سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني.

واضاف:"كتائب القسام على عهدها ووعدها بأن يكون ابطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل، وان يخرجوا مرفوعي الرأس من سجون الاحتلال وأن يفتح السجان الإسرائيلي بنفسه أبواب زنزانتهم ."



واكد ان العمل على تحرير الاسرى سيظل من سجون الاحتلال على رأس اولويات المقاومة.