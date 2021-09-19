إذاعة الاحتلال: القبة الحديدية في غلاف غزة في حالة تأهب

وطن: وضع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة في حالة تأهب تحسبا لهجمات صاروخية محتملة من القطاع بعد اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات المحررين من سجن جلبوع.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال ، فجر اليوم الأحد، ببدء الاستعداد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة بعد اكتمال عمليات اعتقال الأسرى الستة.

ونقلت الإذاعة أن "بطاريات القبة الحديدية في غلاف غزة في حالة تأهب".

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي" تمكن اليوم وبعد 13 يوماً من فشله الذريع ، من اعتقال بطلي كتيبة جنين أيهم كممجي و"مناضل نفيعات" ، وبعد ان اثبتا عجز "إسرائيل" في الوصول لهما بعد 13 يوماً من عملية نفق الحرية .