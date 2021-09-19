محكمة الاحتلال تعقد جلسة لتمديد اعتقال محرري جلبوع الأربعة

وطن: تعقد محكمة الاحتلال في الناصرة، اليوم الأحد، جلسة خاصة لتمديد اعتقال 4 أسرى ممن تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع.

ووفقاً لموقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإن محكمة الاحتلال قد مددت في الحادي عشر من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، اعتقال الأسرى الأربعة، حتى هذا اليوم.

وتُحاكم سلطات الاحتلال، الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم على ذمة قضية جديدة تتعلق بهذه العملية.

ووجهت اتهامات للأسرى تتعلق بـ"بالهروب من السجن" وما وصفته بـ"التآمر لارتكاب جريمة" والانتماء لمنظمة "إرهابية" والتخطيط لتنفيذ "عمل إرهابي"، بحسب وسائل إعلام عبرية.

والأسرى الأربعة هم: محمود العارضة، يعقوب قادري، زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة.

وأعلن فجر اليوم عن إعادة اعتقال الأسيرين الآخرين أيهم كممجي، ومناضل انفعيات، واللذين نقلا للتحقيق لدى جهاز "الشاباك" بعد اعتقالهما في جنين.

ويتوقع أن يُعرض كممجي وانفيعات على محكمة أخرى لتمديد اعتقالهما.