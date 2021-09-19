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صرف العملات اليوم

19.09.2021 08:25 AM
صرف العملات اليوم

وطن: تصرف العملات اليوم: 

الدولار: 3.21 شيكل

الدينار: 4.52 شيكل

 اليورو: 3.76 شيكل

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