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إقتصاد وأعمال
المتحدث باسم الشرطة لوطن: اذا اخطأنا سوف نعالج الخطأ ولا نخجل ان نقول ذلك وان نعدل اخطائنا .. سنعمل على إعادة ترميم الصورة والعلاقة مع أبناء شعبنا
في تجاهل للمطالب الدولية والحالة الصحية .. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للطفل المريض أمل نخلة قبل ساعة من موعد حريته
محكمة الاحتلال تمدد فترة اعتقال زكريا الزبيدي ويعقوب قادري لـ10 أيام
عائلة الأسير كايد الفسفوس لـوطن: "نجلنا يعاني أوضاعاً صحية صعبة ومصلحة السجون تخفيه بشكل شبه قسري"
حماس تجدد: القسام سيضع اسرى نفق جلبوع على رأس صفقة التبادل
وزيرة الصحة لوطن : نحن في ذروة الموجة الرابعة من الكورونا وطالبنا مجلس الوزراء بتشديد العقوبات لغير الملتزمين بالاجراءات الوقائية
إذاعة الاحتلال: القبة الحديدية في غلاف غزة في حالة تأهب
مصطفى البرغوثي : الأسرى البواسل وجهوا لطمة للأمن الإسرائيلي، وسببوا له خسائر بالملايين واستنهضوا التضامن الشعبي والعالمي
محكمة الاحتلال تعقد جلسة لتمديد اعتقال محرري جلبوع الأربعة
صرف العملات اليوم
طقس اليوم: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
اعتقال المحرَرَين الأخيرين في عملية جلبوع الأسطورية
"نيويورك تايمز" تكشف هوية القاتل.. هكذا تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده!!
فصائل العمل الوطني في جنين تدعو لأوسع حملة تضامن مع الأسرى
لجنة الانتخابات: التسجيل للانتخابات المحلية يبدأ في الثالث من الشهر المقبل
"الصحة": 19 وفاة و730 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
النبالي والفارس تعلن عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع " الماصيون سنتر " برام الله
الأسيرتان المحررتان ليان كايد وليان ناصر ترويان عبر "وطن" حكايا الأسر والتحرر
" وطن " تحاور الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتأمين في فلسطين أنور الشنطي
الكليّة الذكيّة للتعليم الحديث.. التعليم والعمل حقّ للجميع
صرف العملات اليوم
19.09.2021
08:25 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم:
الدولار: 3.21 شيكل
الدينار: 4.52 شيكل
اليورو: 3.76 شيكل
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