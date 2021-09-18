مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاجتماعات التحضيرية لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ الاثنين المقبل

وطن: قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الاجتماعات التحضيرية لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ الاثنين المقبل، بما فيها اجتماعات لوزراء الخارجية العرب.

وأكد منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم السبت، إن هذه الاجتماعات لتنسيق المسائل المتعلقة بالدورة الحالية، إضافة الى مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة.

وأوضح أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي يصل إلى الولايات المتحدة الأميركية، على رأس وفد فلسطيني يوم غد الأحد للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية.

وحول كلمة الرئيس محمود عباس، بين منصور أنها ستبث يوم الجمعة المقبل، وستركز على العديد من النقاط التي جرى تداولها، لا سيما مع التغييرات الدولية المتعلقة بالإدارة الأميركية الجديدة، التي عادت الى الإجماع الدولي بخصوص القضية الفلسطينية.

وبين منصور انه سيتم التركيز في الكلمة على المسائل العملية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا فيما يخص القدس والاستيطان والأسرى وقطاع غزة، والتأكيد على ان حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بات لا يكفي، وانه آن الآوان للانتقال إلى خطوات عملية لتنفيذ الإجماع الدولي وأن تبدأ عملية سلام حقيقية تحت رعاية المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، توصلنا في فترة قصيرة إلى تحقيق آمال شعبنا بإزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.