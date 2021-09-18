لجنة الانتخابات: التسجيل للانتخابات المحلية يبدأ في الثالث من الشهر المقبل

وطن: أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية التي تشمل 387 بلدية ومجلسا قرويا في الضفة وغزة، ستجري في 11 شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق قانون الانتخابات لعام 2005 في إطار التمثيل النسبي.

وقال طعم الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم السبت، إن لجنة الانتخابات المحلية وضعت السجل الزمني للانتخابات ومراحلها، وستبدأ أول مراحل العملية الانتخابية بتسجيل الناخبين، بدءا من يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر وتنتهي في 7 من الشهر ذاته، لمدة 5 أيام، سيتم خلالها فتح كافة مراكز التسجيل في جميع الهيئات المحلية.

وأوضح طعم الله، انه وبعد انتهاء مرحلة التسجيل، تبدأ عملية الترشح يوم 26 تشرين الأول، لمدة 10 أيام، وليس هناك أي تغيير على قانون الانتخابات بنظام التمثيل النسبي، وليس شرطا أن تكون قوائم حزبية، حيث يحق للمواطنين ترشيح أنفسهم ضمن قائمة مستقلة.

واشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قامت بتسجيل الناخبين خلال شهر شباط الماضي، ووصلت نسبة المسجلين الى 93%، ولكن مع ذلك قانون الانتخابات يلزم مراكز التسجيل بفتح مراكزها مع بداية كل عملية انتخابية، وسيتم فتح المراكز لمدة 5 أيام من أجل تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم.

وأوضح طعم الله أن أي مواطن مسجل في سجل الناخبين، ولم يطرأ تغييرات على بياناته كمكان إقامته لا يتوجب عليه أن يسجل مرة أخرى.