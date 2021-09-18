إصابة سيدة جراء انقلاب مركبتها غرب دورا

وطن: أصيبت سيدة بجروح، بعد انقلاب مركبتها التي كانت تقودها في منطقة حمصة غرب دورا جنوب الخليل، الذي تجرى فيه أعمال تأهيل وصيانة.

وذكرت مصادر محلية أنّ المواطنين الذين يقطنون غرب الخليل، طالبوا في وقت سابق الهيئات المحليّة ووزارة الأشغال العامة، بإعادة تأهيل شارع حمصة، الشارع البديل والوحيد الذي يربط بين مدينة دورا والخطّ الغربي (من بلدة إذنا حتّى بيت عوا)، في ظلّ إغلاق الشارع الموازي (طاروسة) لأجل أعمال التأهيل.

ويعتبر هذا الحادث ليس الأوّل في المنطقة، بل انقلبت عدّة مركبات فيه خلال العام الجاري، وأعوام سابقة، وسط مناشدات الأهالي للجهات المختصّة بالتدخّل.