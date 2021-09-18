"الديمقراطية" تدعو السلطة والمنظّمة لمراجعة سياستها

وطن: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، إلى مراجعة سياستها بشكل جدّي، في ضوء تصريحات أركان حكومة دولة الاحتلال حول مواصلة الاستيطان والضم، والادّعاء بيهودية القدس والضفة الغربية، ومواصلة الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المدن، ومواصلة حصار قطاع غزة والقصف المتواصل عليه.

وقالت إنّ إصرار نفتالي بنيت، المدعوم من أركان حكومته، برفض استئناف المفاوضات ولقاء قيادة السلطة، مشترطًا التخلّي عن الحقوق الفلسطينية، لا يجابه بالتمسّك بمشروع المفاوضات، واصفة الأمر بـ"غير المبشّر"، مشيرة إلى أنّ دعوة الرباعية الدولية "التي باتت في عداد الأموات" أو الرهان على رعاية الولايات المتحدة للعملية السياسية، وسريان مفعول إجراءات ترامب دون التفات من إدارة بايدن، ومشاركة أمريكا باحتفال "اتفاق أبراهام" السنوية، كلّها تدلّ على الإنكار المتجدد للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، داعية إلى طيّ صفحة الرهانات التي وصفتها بالفاشلة، بما فيها أوسلو، والمفاوضات.

كما دعت الديمقراطية الذهاب إلى حوار وطني شامل لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وفق استراتيجية كفاحية للتحرّر من أوسلو، وانتهاج سياسة تكفل تحقيق الأهداف النضالية في تقرير المصير والاستقلال والسيادة.

ووصفت الجبهة الذكرى السنوية لما يسمى "اتفاق أبراهام" بالصفحة السوداء في تاريخ التطبيع مع دولة الاحتلال، مشيرة إلى أنّها مزّقت الصف العربي، ووجّهت طعنات إلى ظهر الشعب الفلسطيني وقضيّته وحقوقه الوطنيّة، ومنحت صكّ براءة إلى جرائم الاحتلال العدوانية ومصادرته للأراضي، والاستيطان، مثمنة دور الدول العربية والمسلمة التي ما تزال ترفض التطبيع مع الاحتلال، وتسند القضية الفلسطينية والنضال.