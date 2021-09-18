31 مخططًا جديدًا للبناء الاستيطاني و100 مليون شيكل رصدها الاحتلال للاستيلاء على أراضي المواطنين

وطن: ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنّ رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت تعهّد في لقائه الأخير مع رؤساء "مجالس مستوطنات الضفة الغربية"، باستمرار الاستيطان في الضفة بما فيها القدس، وأنّ لجنة الاستيطان في "الإدارة المدنية" صادقت بتشجيع من الحكومة على 31 مخططًا جديدًا للبناء في المستوطنات، بما فيها البؤر العشوائية، مشيرًا إلى عدم وجود أي نيّة لوقف الأنشطة الاستيطانية أو إخلاء أي مستوطنة في أي تسوية مع السلطة الفلسطينية.

وبيّن أنّ المشاريع التهويدية الأخيرة لسلطات الاحتلال تمثّلت أيضًا بأعمال الترميم للجسر الواصل بين حائط البراق والمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، رغم معارضة دائرة الأوقاف الإسلامية، مشيرة إلى أنّ الاحتلال يرصد ما يفوق 10 ملايين دولار لتهويد ساحة البراق، في ظلّ دعوات "جماعات المعبد" المتواصلة بالتبرع بثمن "فداء الكفّارة" لتعزيز الاقتحامات للمسجد، مع حلول ما يسمى "يوم الفداء" الذي يسبق "يوم الغفران".

وأشار إلى أنّ الاحتلال عزل الأحياء والبلدات المقدسية عن بعضها، وأغلق بعض الشوارع بمناسبة "عيد الغفران"، وعطلّت مظاهر الحياة اليومية في القدس، وفرضت فيها "عطلة إجبارية"، إلى جانب إغلاق مداخل رئيسة بمكعبّات إسمنتية وسواتر حديدية، مثل ما هو موجود قرب قرية العيساوية، وصور باهر، وأم طوبا، وجبل المكبر، المحاذية للمستوطنات، وبيت حنينا، وشعفاط، التي أغلق الاحتلال الجسر الرئيس المؤدي إليها أمام حركة المركبات والمواصلات العامّة.

ورصدت سلطات الاحتلال موازنة بقيمة 100 مليون شيكل لخمس سنوات قادمة، في محاولة منها للاستلاء على ما تقول إنه "أملاك للغائبين" في الضفة الغربية والقدس، وأجرت عمليّة تسوية للأملاك في القدس والضفة والداخل، من خلال صندوق "الكاكال" القومي اليهودي، في مشروع هادف إلى تعزيز السيطرة على القدس، والسيادة عليها كمدينة موحّدة، وطرد أهلها الفلسطينيّين منها، محاولة السيطرة على أملاك المقدسيين المقيمين في الخارج، أو في مدن الضفة.

وذكر التقرير أنّ المناطق والأحياء التي اختارها الاحتلال لتطبيق قانون تسوية الأملاك عليها مقصودة، إذ يستغلّون بعض "الثغرات"، من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين، أو يتذرّع بقرب المناطق للمستوطنات، أو من خلال عدم وجود تسوية للأراضي من خلال الإدارة الأردنية، التي على مدار 54 عامًا من الاحتلال، لم يتم فيها أيّ عمليّة تسجيل للأراضي والعقارات، في أغلب القرى والبلدات المقدسية الواقعة تحت سيطرة بلديّة الاحتلال، مفسّرة بأنّ معنى ذلك عدم وجود مخططات هيكلية، ما يؤثر على عدم منح تراخيص للبناء للسكان، إلى جانب أنّ منح التراخيص مكلف جدًا (30-50 ألف دولار للشقة الواحدة بمساحة 100 متر)، ويحتوي مراحل بيروقراطية معقّدة تمتد من 10-15 عامًا، ما يضطر الأهالي للبناء دون ترخيص، فتثقلهم غرامات وتكاليف كنتاج لعمليّة الهدم القسري الذاتي أو بواسطة جرّافات الاحتلال.

ووثّق المكتب مجموعة من الانتهاكات نشرها في التقرير، تمثّلت بإطلاق مستوطن للرصاص الحيّ تجاه ثلاثة أطفال قرب مفترق الرام شمال القدس، وإصابة شاب برضوض وكسور في جسمه بعد دهسه من مستوطن في بلدة الطور، وتهديد سلطات الاحتلال أهالي حيّ دير السنّة في بلدة جبل المكبر بسلب أراضيهم في حال لم يسلّم أصحابها أوراق ملكيّتها حتى السابع عشر من الشهر الجاري، في ظلّ حالة من الترقّب منهم على بيوتهم ومحلّاتهم وأراضيهم، وإصابة سائق حافة في بلدة سلوان بطعنات من مستوطنين خلال عمله، نقل على إثرها للمستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة.

أما في جنوب الضفة الغربية، هاجم مستوطنو "كريات أربع" منازل المواطنين في حارة جابر بالخليل، واعتدوا على أهالي شارع الشهداء وعرقلوا وصولهم إلي بيوتهم، وعلى زوّار ومصّلين وموظّفي أوقاف في الحرم الإبراهيمي، وطردوهم من المسجد بالقوّة وأغلقوه، كما واستباح الاحتلال كل أروقته وساحاته الداخلية والخارجية، بحجّة الأعياد اليهودية، وأصيب عشرات المواطنين، بينهم متضامنون أجانب برضوض واختناق، فيما اعتقل الاحتلال آخرين خلال قمعه لوقفة أسبوعية مناهضة للاستيطان في قرية التوانة بمسافر يطّا جنوب الخليل، وفي بيت لحم اقتلع مستوطنون عشرات أشتال الزيتون من منطقة واد الحجار في قرية كيسان، واستولوا على مساحات من الأراضي، ومنعوا مربّي الأغنام من الرعي في أراضيهم.

وفي نابلس وطولكرم وسلفيت هاجم مستوطو "يتسهار" منازل للمواطنين في بورين بالحجارة، وجرّف الاحتلال الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، ومنع سيّارات الإسعاف من الوصول هناك، وأراضي قرب جدار الضم والتوسع غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم، كما وسلب الاحتلال خلّاطتي باطون ورافعة خلال صبّها لبركة زراعية في بلدة دير استيا غرب سلفيت.