الأمم المتحدة تتوقع انخفاضا في عدد سكان 3 دول يصل إلى 50%

وطن: توقعت الأمم المتحدة انخفاضا بمقدار النصف في عدد سكان مولدوفا وأوكرانيا وليتوانيا.

ورأى خبراء الأمم المتحدة أن هذه البلدان ستفقد بحلول عام 2100، 50٪ و45٪ من السكان على التوالي، فيما سينخفض ​​عدد سكان لاتفيا بنسبة 42٪، وجورجيا بنسبة 37٪.

وبالمثل توقع الخبراء أن ينخفض ​​عدد السكان في بيلاروس وروسيا بنسبة 21٪ و14٪ على التوالي.

وبالنقيض من ذلك، سيزيد عدد سكان طاجيكستان بنسبة 172٪، وقرغيزستان بنسبة 71٪، وكازاخستان بنسبة 50٪.

المصدر: سبوتنيك