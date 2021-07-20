إطلاق صاروخين من لبنان باتجاة الداخل المحتل والاحتلال يرد

وطن: أُطلِق صاروخان من لبنان، فجر اليوم الثلاثاء، باتّجاه شماليّ الاراضي المحتلة عام 1948، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ في بيان صحفي.

وذكر جيش الاحتلال أن صاروخين أُطلِقا من لبنان نحو بلدات الجليل الغربيّ، في حدث هو الأوّل من نوعه خلال فترة ولاية حكومة الاحتلال الجديدة.

وزعم بيان جيش الاحتلال أن القبة الحديدية اعترضت أحد الصاروخين، في حين سقط الآخر في منطقة مفتوحة، ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية نحو أراض لبنانية. ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات.