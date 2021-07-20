صباح العيد .. الاحتلال ينشر حواجزاً في مناطق مختلفة من الضفة ويمنع حركة المواطنين

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين من دخول بلدة يعبد جنوب غرب جنين، أو الخروج منها.

وذكرت مصادر محلية إن دوريات الاحتلال نصبت عدداً من الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية إلى البلدة، وكذلك مدخل قرية كفيرت المجاورة.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال شرعوا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ومنعتهم من الدخول أو الخروج، بالتزامن مع نشر فرقة مشاه بين حقول الزيتون، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق ترابية.

في سياق قريب نصبت قوات الاحتلال حاجزا طيارا على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم " النشاش"، و أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في هويات راكبيها، وقامت بتصويرها.