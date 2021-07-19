915 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أُصيب 915 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ منتصف الليلة الماضية، وحتّى مساء الاثنين، بحسب ما أوضحت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية.

وجاءت الإصابات بعد إجراء 53 ألف فحص للكشف عن الفيروس، بمعدل حالات موجبة، بلغ نحو 1.8%.

ويخضع للعلاج في مختلف المشافي، 127 مصابا بالفيروس، 60 منهم في حالة خطيرة، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعيّ 12.

وخلال يوم الاثنين، نُقل 11 مريضًا إلى المشافي في حالة خطيرة، وهذه أكبر حصيلة من للإصابات الخطيرة التي تُنقَل للمشافي خلال يوم واحد في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: (عرب48)