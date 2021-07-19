موجة الحر تتراجع.. تطورات الطقس خلال أيام عيد الأضحى

وطن: توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن تتراجع وطأة الأجواء الحارة يوم غد الثلاثاء (اول ايام عيد الأضحى) مقارنة بالأحد والاثنين، مع بقاء الشعور بالحرارة خاصة نهاراً.

وأوضح العلامي، أن بقية أيام العيد، تعود الأجواء الصيفية العادية نهارا، وتصبح مٌنعشة للغاية ليلاً في الجبال.

وخلال هذه الليلة، يكون الجو حارا نسبياً قي معظم المناطق حاراً في الأغوار، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ووفق دائرة الارصاد، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد غدا الثلاثاء، مع تراجع في حدتها وانخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على البلاد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .