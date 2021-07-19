تشييع جثمان المناضلة فاطمة الجعفري في بيت لحم

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم الاثنين، جثمان المناضلة فاطمة الجعفري "أم أحمد"، وهي أسيرة محررة ومناضلة، وشقيقة الشهيد علي الجعفري أول شهيد فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي.

وبدأت مراسم التشييع بموكب جنائزي عسكري، حيث تم نقل الجثمان إلى منزلها بمخيم الدهيشة من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم توجه المشيعون إلى مسجد الدهيشة الكبير حيث أدوا صلاة الظهر على الجثمان، قبل مواراته الثرى.

وشارك في التشييع، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومحافظ بيت لحم كامل حميد.